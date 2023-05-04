Зеленський прибув до Нідерландів

Президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Місцеві ЗМІ вже публікують кадри його кортежу.

Про це повідомляє NOS.

Журналісти інформують, він летів урядовим літаком Нідерландів.

Джерела інформаційного агенства ANP стверджують, що сьогодні у Зеленського запланована зустріч з нідерландським прем’єр-міністром Марком Рютте.

Очікується, що президент України виступить сьогодні в Гаазі з промовою під назвою “Немає миру без справедливості”, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні РФ під час війни проти України.