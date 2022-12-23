Політика

Зеленський провів засідання Ставки: бачимо перспективи на фронті

23 Грудня 2022 20:01
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війна, зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили завдання на наступний рік.

“Провів сьогодні Ставку – як завжди предметно. Готуємо найближчі місяці і, загалом, наступний рік. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком”, – зазначив президент України.

Він також зазначив, що під час Ставки заслухали командувачів та окремо обговорили ситуацію в енергетиці.

“Бачимо перспективи на фронті. Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста – бачимо його наміри. І відповідатимемо”, – додав Зеленський.


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