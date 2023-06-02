Зеленський провів Ставку: доручив провести ревізію всіх укриттів

Володимир Зеленський 2 червня провів Ставку Головнокомандувача. На засіданні головну увагу приділили трагедії у Києві, де загинули люди, які не змогли потрапити до зачиненого укриття.

“Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища.

Доручив члену Cтавки, міністру (стратегічних галузей Олександру) Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру (внутрішніх справ Ігору) Клименку, – те саме по Україні”, – повідомив Зеленський.

Крім того, на Ставці розглянули стан української ППО, її потреби для відбиття загроз, шляхи вдосконалення “з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва”.

Також на Ставці розглянули ситуацію на фронті та заслухали доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни.