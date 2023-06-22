Політика

Зеленський провів нараду з главою МВС

22 Червня 2023 19:22
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зеленський, каховка

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Обговорили ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовку нової доктрини.

Однією з головних тем була ліквідація наслідків російського теракту на ГЕС. Зокрема, забезпечення людей питною водою, фіксація збитків та тематика гуманітарного розмінування.

“Багато різних деталей, МВС працює системно. Пріоритет – якнайшвидше забезпечити всі умови для нормального життя”, – зазначив Зеленський.

Також президент з главою МВС обговорили підготовку нової доктрини України та безпековий компонент.

“Це більш стратегічні питання. Те, що стосується нової політики та нових стандартів безпеки. Дуже ґрунтовні пропозиції. Вдячний усім, хто залучений до цієї роботи”, – додав глава держави.


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