Політика

Зеленський провів чергове засідання Ставки: Військові виступили за продовження оборони Бахмута

6 Березня 2023 13:59
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війна, бахмут

Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військові виступили за продовження оборони Бахмута.

Про це повідомляє Офіс президента.

На засіданні командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

“Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті”, – сказано у релізі.

Окрім цього, на засіданні розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.


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