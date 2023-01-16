Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де проаналізували ситуацію на Донеччині та півдні України, а також імовірні дії ворога в найближчий час.

“Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час”, – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тому Україна розробляє максимально ефективні заходи протидії.

Крім того, під час засідання обговорили забезпечення Збройних сил України боєприпасами й підготовку командирів тактичної ланки.