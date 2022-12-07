Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого були обговоренні питання щодо ситуації на фронті.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами”, – пише пресслужба.

Під час засідання були розглянути кроки щодо зменшення бойових можливостей ворога, а також заслухано інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.