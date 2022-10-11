Політика

Зеленський пропонує розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів

11 Жовтня 2022 19:05
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зеленський, білорусь

Президент Володимир Зеленський пропонує розмітити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Про це він сказав на відеоконференції лідерів «Групи семи» та України.

Зеленський зазначив, що територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні і зараз спостерігається більша загроза. Зокрема, росія намагається прямо втягнути Білорусь у війну, розігруючи провокацію, нібито Україна готує удар по цій країні.

Президент наголосив, що Україна не планувала й не планує військових заходів проти Білорусі.

«Нас цікавить лише відновлення нашої територіальної цілісності. Але для того, щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення стосовно будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення», — сказав він.

Зеленський запропонував, що формат можливої місії міжнародних спостерігачів на кордоні з Білоруссю може бути опрацьований нашими дипломатами. Він закликав підтримати цю ініціативу також на рівні «Групи семи».


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