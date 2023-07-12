Зеленський прокоментував результати саміту НАТО

Український президент Володимир Зеленський розповів, про що говорив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на полях саміту в Вільнюсі. Зокрема, він назвав важливе досягнення України на цьому саміту та заявив, що результати зустрічі лідерів Альянсу гарні, але із запрошенням для України стати членом НАТО вони були б ідеальними.

«Безпека – це те, що зараз, очевидно в дефіциті. А наша співпраця з НАТО всіх партнерів, це те, що точно заповнить дефіцит безпеки. Україна вже є і завжди буде донором нашої спільної безпеки. Саме безпека – це наше ключове завдання на саміті НАТО, на мою думку, на всіх зустрічах та у всій нашій комунікації», – заявив президент.

Зеленський привітав продовження мандата генсека НАТО Єнса Столтенберга ще на рік та подякував йому за підтримку України. Президент повідомив, що обговорив з генеральним секретарем Альянсу протистояння РФ. Зокрема, мова йшла про те, що «ми робимо заради миру і безпеки. І те що ми можемо ще зробити, щоб дати більше захисту нашим людям».

«Це стосується передусім оборонної допомоги від наших партнерів. І тут ми хочемо подякувати. Ми маємо позитивні дуже новини щодо нових пакетів оборонної підтримки від наших партнерів. І ми вже маємо такі домовленості», – додав Зеленський.

Крім того, зі Столтенбергом Зеленський обговорив очікування України від саміту НАТО. За словами президента, в цьому контексті важливим досягненням є визнання, що Україна не потребує Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

«Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами Альянсу. Уміле застосування зброї країна НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша ніж будь-які терористичні загрози будь-кого проти нас», – заявив Зеленський.

Він додав, що навіть у час повномасштабної війни проти РФ, Україна продовжує реформи. І в рамках шляху євроінтеграції чітко визначено, що Україні потрібно робити, і держава, за словами президента, це робить.

«Тож ми справді дуже цінуємо таке визнання, що ПДЧ нам не потрібно. Я б дуже хотів, аби сьогодні був успіх на саміті для всіх нас – для України, наших воїнів, громадян, дітей, для всіх абсолютно. І зокрема, гарантії безпеки, такі важливі для людей. Гарантії безпеки України на шляху в НАТО. Не замість, я ще раз це підкреслюю, а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. І сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити G7. І якщо це станеться, це буде важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту гарні. Але якби було запрошення, вони були б ідеальні», – заявив Зеленський.

Він також подякував Литві за прийом України на саміті НАТО та «за ту енергію, якою сповнений цей саміт, і те, що ми бачимо на вулицях, всі ці прапори». Президент підкреслив, що це не якась штучність, а людське відношення.

«І поки ми не в НАТО ще, але це вже реальність. Це і є наш захист. Це така велика підтримка суспільства та світу. Я вам дуже за це дякую. Це мені здається найголовніше. Бо це віра в Україну як у майбутнього рівноправного члена, і як віра в Україну – гаранта безпеки, та як у переможця у цій війні за свободу та права людей», – додав Зеленський.