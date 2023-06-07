Політика

Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ намагається затягнути деокупацію

7 Червня 2023 20:14
26
читать на русском →
каховка, зеленський

Російські окупанти за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хочуть затягнути контрнаступ України. Але ворог все одно програє.

Про це в інтерв’ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

“Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямі, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій”, – зазначив глава держави.

Він нагадав, що ще рік тому українські чиновники попереджали про мінування Каховської греблі росіянами. Цією інформацією також поділились з партнерами.

Зеленський додав, що Україна поки що не може надати докази провини Росії у підриві Каховської ГЕС. Їх можна буде отримати лише тоді, коли наша країна почне контролювати територію, де знаходилася станція.

“Це сталося лише через Росію та людей, які зараз контролюють цей регіон”, – підкреслив президент.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Червня 2023 20:14
26

Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ намагається затягнути деокупацію
7 Червня 2023 20:27
42

Є перші загиблі від підтоплення в окупованих Олешках на Херсонщині — мер
7 Червня 2023 19:30
32

У Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см
7 Червня 2023 18:56
37

Окупанти атакують на флангах Бахмута, в районі Мар’їнки, Авдіївки та Лимана, – Генштаб
7 Червня 2023 18:11
64

Німеччина передала Україні гусеничні всюдиходи Bandvagn 206
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
усі думки