Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ намагається затягнути деокупацію

Російські окупанти за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хочуть затягнути контрнаступ України. Але ворог все одно програє.

Про це в інтерв’ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

“Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямі, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій”, – зазначив глава держави.

Він нагадав, що ще рік тому українські чиновники попереджали про мінування Каховської греблі росіянами. Цією інформацією також поділились з партнерами.

Зеленський додав, що Україна поки що не може надати докази провини Росії у підриві Каховської ГЕС. Їх можна буде отримати лише тоді, коли наша країна почне контролювати територію, де знаходилася станція.

“Це сталося лише через Росію та людей, які зараз контролюють цей регіон”, – підкреслив президент.