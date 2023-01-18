Зеленський про падіння гвинтокрила у Броварах: Це не нещасний випадок

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що не вважає падіння гвинтокрила з керівництвом МВС нещасним випадком. За його словами, це результат війни РФ проти України.

Ведучий назвав падіння гвинтокрила у Броварах “нещасним випадком”, на що Зеленський відповів:

“Ви назвали це нещасним випадком. Я хотів би сказати, що я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства – це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямів. Немає більше нещасних випадків, усе це результат війни. Абсолютно. Усі ці кроки, все, що відбувається.

Ракети, які б’ють по наших людях, по цивільному населенню… Те, що відбувається, коли гинуть діти у садочках, школах. Хтось може розповсюджувати інформацію, що “ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі України вдарити, але так вийшло”, або ще щось. Це просто зайві слова. Усе це, кожна людина і кожна смерть – це результат війни”, – сказав президент.

На запитання, чи не переживає він про свою особисту безпеку у контексті падіння гвинтокрила з керівництвом МВС, Зеленський відповів: “Я не переживаю. Мені немає чого додати”.