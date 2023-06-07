Політика

Зеленський поговорив телефоном з Макроном про знищену ГЕС

7 Червня 2023 20:39
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої розповів про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС і обговорив очікування від Вільнюського саміту НАТО.

“Розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту. Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування її причин. Розповів про домовленість із МАГАТЕ та Рафаелем Гроссі посилити контроль на ЗАЕС”, – повідомив Зеленський.

Президент назвав розмову ґрунтовною. Він також подякував Макрону за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку на Раді Безпеки ООН.

“Домовились про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру”, − підсумував Зеленський.


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