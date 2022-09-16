Зеленський погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених

Президент України погодиться з відновленням експорту російського аміаку через Україну лише якщо Москва поверне Києву українських військовополонених.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters.

“Я проти постачань аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених”, – сказав він.

Президент заявив, що сотні російських військових потрапили в полон під час контрнаступу України в Харківській області. Водночас він сказав, що в Росії під вартою перебуватиме більше наших військових, ніж в Україні російських.

Зеленський додав, що висловив свою умову керівництву ООН, яка бажає відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.