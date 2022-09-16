Політика

Зеленський погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених

16 Вересня 2022 20:32
107

Президент України погодиться з відновленням експорту російського аміаку через Україну лише якщо Москва поверне Києву українських військовополонених.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters.

“Я проти постачань аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених”, – сказав він.

Президент заявив, що сотні російських військових потрапили в полон під час контрнаступу України в Харківській області. Водночас він сказав, що в Росії під вартою перебуватиме більше наших військових, ніж в Україні російських.

Зеленський додав, що висловив свою умову керівництву ООН, яка бажає відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
усі думки
ТОП-новини
16 Вересня 2022 18:59
65

ЗСУ відбили ворожі атаки на Бахмут та Авдіївку, – Генштаб
16 Вересня 2022 20:32
107

Зеленський погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених
16 Вересня 2022 18:42
67

Зеленський вимагає визнати РФ спонсором тероризму
16 Вересня 2022 17:23
43

На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл
16 Вересня 2022 16:07
72

ООН направить місію до місця масових поховань в Ізюмі
Останні новини
усі новини