Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет

У п’ятницю, 6 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. У ході переговорів український лідер подякував Берліну за потужний оборонний пакет.

“Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кілька десятків Marder та батарею Patriot”, – повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що також із канцлером обговорив подальшу співпрацю з Німеччиною для посилення української армії.