Політика

Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет

6 Січня 2023 18:24
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шольц, зеленський

У п’ятницю, 6 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. У ході переговорів український лідер подякував Берліну за потужний оборонний пакет.

“Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кілька десятків Marder та батарею Patriot”, – повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що також із канцлером обговорив подальшу співпрацю з Німеччиною для посилення української армії.


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