Зеленський по дорозі в Україну зустрівся з Дудою

Під час повернення до України після візиту до США, президент України Володимир Зеленський також завітав й до Польщі, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

“Дорогою додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну”, – пише президент.

За словами Зеленського, сторони також обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.