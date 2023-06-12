Політика

Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом

12 Червня 2023 15:50
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перемога, зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років”, який відзначатимуть в Україні 8 травня.

Інформацію про це містить сайт Верховної Ради.

У пояснювальній записці вказано, що Україна як цивілізована, миролюбива та демократична європейська держава вшановує пам’ять про подвиг кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв, кого торкнулась війна, – цивільних, які постраждали від окупації і бойових дій, остарбайтерів, підпільників, дітей війни та інших.

Для громадян України є обов’язком пам’ятати, ціною яких величезних втрат здобуто перемогу над нацизмом.

У європейських державах ця перемога щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. 

“Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі”, – вказував президент при поданні документу до парламенту.


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