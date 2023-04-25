Зеленський підписав євроінтеграційний закон про спрощення авіаперевезень

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який запроваджує низку європейських стандартів в галузі цивільної авіації України.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як пояснили в міністерстві, йдеться про спрощення державного регулювання та створення передумов для «якнайшвидшого відновлення діяльності» вітчизняних авіаперевізників та аеродромів. Нові зміни адаптують українське законодавство до норм ЄС у сфері цивільної авіації.

Заступник очільника Мінінфраструктури Сергій Деркач відзначив, що лише одна з чотирьох пасажирських вітчизняних авіакомпаній продовжує працювати за кордоном. За його словами, відновлення галузі потребує рішень вже сьогодні, щоб компанії, які готові будуть літати в Україні в майбутньому, працювали вже за оновленими правилами.

«Ухвалений закон — про можливості для максимально швидкого відновлення авіасполучення, як тільки це дозволить безпекова складова … Ухвалені зміни ще більше наближають нас до ЄС та відновлення авіагалузі, роблять наш ринок більш зрозумілим для міжнародних компаній», — наголосив Деркач.