Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, – Independent

Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення Росії пережив понад 12 спроб замаху. Частині допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США.

Про це повідомляє Independent.

Як зазначає видання, публіцист Кріс Віппл у своїй книзі “Боротьба всього життя: усередині Білого дому Джо Байдена” стверджує, що в період перед повномасштабним вторгненням в Україну з таємним візитом прибув Вільям Бернс.

У книзі сказано, що президент США Джо Байден доручив Бернсу розповісти Зеленському “точні деталі змов росіян”.

“Це відразу ж привернуло увагу Зеленського, він був приголомшений і вражений цією новиною”, – наводить Independent цитату з книги Віппла.

У виданні додають, що всього з початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим, які Бернс розкрив під час візиту до Києва.

“Ці відомості були настільки докладними, що допомогли силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим замахам на його життя з боку Росії”, – пише Віппл.