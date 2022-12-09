Політика

Зеленський обговорив з Сунаком “формулу миру”, питання оборони і енергетики

9 Грудня 2022 17:14
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зеленський

Президент Володимир Зеленський провів чергову розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це він написав у Twitter.

“Підтримую регулярний діалог з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Сьогодні обговорили імплементацію нашої “формули миру”, співпрацю щодо обороноздатності та енергетичної стабільності України. Також синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7″ – написав Зеленський.


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