Зеленський обговорив з Сунаком “формулу миру”, питання оборони і енергетики

Президент Володимир Зеленський провів чергову розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це він написав у Twitter.

“Підтримую регулярний діалог з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Сьогодні обговорили імплементацію нашої “формули миру”, співпрацю щодо обороноздатності та енергетичної стабільності України. Також синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7″ – написав Зеленський.

I maintain a regular dialogue with 🇬🇧 Prime Minister @RishiSunak. Today we discussed the implementation of our "peace formula", cooperation on defense capabilities and energy stability of Ukraine. We also synchronized positions before #G7 online summit.