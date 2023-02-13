Політика

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії оборонну співпрацю

13 Лютого 2023 18:18
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зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре питання подальшої співпраці та подякував за оборонну допомогу Україні.

Про це глава держави повідомив у Твіттері.

“Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стьоре. Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в Норвегії. Обговорили подальшу співпрацю. Разом – до перемоги!”, – зазначив Зеленський.


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