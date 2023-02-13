Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії оборонну співпрацю

Президент Володимир Зеленський обговорив з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре питання подальшої співпраці та подякував за оборонну допомогу Україні.

Про це глава держави повідомив у Твіттері.

“Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стьоре. Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в Норвегії. Обговорили подальшу співпрацю. Разом – до перемоги!”, – зазначив Зеленський.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром 🇳🇴 @jonasgahrstore. Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в 🇳🇴. Обговорили подальшу співпрацю. Разом – до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2023