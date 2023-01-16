Політика

Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів зміцнення української ППО

16 Січня 2023 19:28
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зеленський, Нідерланди

У понеділок, 16 січня, президент України Володимир Зеленський вдруге за цей рік поговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та подякував за співпрацю у зміцненні української ППО

Він також зазначив, що обговорив з колегою можливі сценарії розвитку подій на фронті.

“Уже вдруге з початку року розмовляю з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вдячний йому за готовність і надалі працювати над зміцненням української ППО. Крім того, говорили про можливі сценарії розвитку подій на фронті та наші спільні заходи на найближчий час”, – пише Зеленський.


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