Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів оборонні потреби України та подякував за допомогу в ліквідації наслідків підриву ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, відзначивши остаточне рішення нідерландського Верховного суду про передачу Україні музейних експонатів із виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі” (“скіфське золото”), повідомляють на сайті глави Української держави.

“Нідерланди підтвердили своє лідерство в захисті міжнародного права”, – зазначив Зеленський.

Президент поінформував Рютте про ситуацію в регіонах України, які постраждали внаслідок російського теракту на греблі Каховської ГЕС на Херсонщині, і подякував голові нідерландського уряду за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи. Зокрема, Нідерланди направили в Україну рятувальні човни, насоси, фільтри для води, польові шпиталі та інше обладнання.

Крім того, Зеленський розповів Рютте про поточну ситуацію на фронті, а також про актуальні оборонні потреби України. Співрозмовники обговорили продовження співпраці з безпеки, зокрема, підготовки українських пілотів і посилення повітряного щита України.

Зеленський і Рютте скоординували позиції перед черговою зустріччю Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”.