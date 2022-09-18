Зеленський назвав три важливих рішення, на які він чекає від Генасамблеї ООН

Наступного тижня відбудеться засідання Генасамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський назвав два основні пункти, які треба обов’язково підняти.

Про це пише REALIST.ONLINE з посиланням на інтерв’ю Президента Зеленського.

За словами голови держави, готується кілька резолюцій, які будуть ухвалені на засіданні Генасамблеї. Крім того, є дві важливі теми, які хотілося б обговорити разом із світовою громадськістю.

“Я думаю, що важливі 2 пункти, які потрібно підняти на максимально високий рівень серед лідерів та отримати результат”, – сказав Зеленський.

Перший пункт – це механізм виплат репарацій та інших коштів. Володимир Зеленський наголосив, що вкрай важливо розробити правильний механізм, згідно з яким країна-окупант зобов’язана буде відшкодувати збитки Україні та повернути всі активи. Наразі такого механізму немає.

Другий пункт – це резолюція щодо створення спеціального військового трибуналу. Судити треба людей, які вчинили військові злочини в Україні за наказом російської влади та командування. Крім того, під суд необхідно віддати і саме командування.

Ще одним важливим питанням президент назвав визнання РФ країною-спонсором тероризму. Світова громадськість має побачити звірства, які творить російська армія на захоплених територіях і визнати країну-агресора державою-спонсором тероризму.