Політика

Зеленський назвав три важливих рішення, на які він чекає від Генасамблеї ООН

18 Вересня 2022 15:19
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Наступного тижня відбудеться засідання Генасамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський назвав два основні пункти, які треба обов’язково підняти.

Про це пише REALIST.ONLINE з посиланням на інтерв’ю Президента Зеленського.

За словами голови держави, готується кілька резолюцій, які будуть ухвалені на засіданні Генасамблеї. Крім того, є дві важливі теми, які хотілося б обговорити разом із світовою громадськістю.

“Я думаю, що важливі 2 пункти, які потрібно підняти на максимально високий рівень серед лідерів та отримати результат”, – сказав Зеленський.

Перший пункт – це механізм виплат репарацій та інших коштів. Володимир Зеленський наголосив, що вкрай важливо розробити правильний механізм, згідно з яким країна-окупант зобов’язана буде відшкодувати збитки Україні та повернути всі активи. Наразі такого механізму немає.

Другий пункт – це резолюція щодо створення спеціального військового трибуналу. Судити треба людей, які вчинили військові злочини в Україні за наказом російської влади та командування. Крім того, під суд необхідно віддати і саме командування.

Ще одним важливим питанням президент назвав визнання РФ країною-спонсором тероризму. Світова громадськість має побачити звірства, які творить російська армія на захоплених територіях і визнати країну-агресора державою-спонсором тероризму.


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