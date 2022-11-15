Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

Президент Володимир Зеленський у своєму відео зверненні учасникам “Великої двадцятки” на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії.

Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова.

Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Словам Росії довіряти не можна, і не буде жодних «Мінськів-3», які Росія порушить одразу ж після укладання.

Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну.