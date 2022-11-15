Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

Президент Володимир Зеленський у своєму відео зверненні учасникам “Великої двадцятки” на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії.
Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова.
Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Словам Росії довіряти не можна, і не буде жодних «Мінськів-3», які Росія порушить одразу ж після укладання.
Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну.
Список умов закінчення війни:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.