Політика

Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

15 Листопада 2022 07:29
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зеленський

Президент Володимир Зеленський у своєму відео зверненні учасникам “Великої двадцятки” на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії.

Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова.

Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Словам Росії довіряти не можна, і не буде жодних «Мінськів-3», які Росія порушить одразу ж після укладання.

Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну.

Список умов закінчення війни:

  • Радіаційна та ядерна безпека.
  • Продовольча безпека.
  • Енергетична безпека.
  • Звільнення всіх полонених і депортованих.
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  • Повернення справедливості.
  • Протидія екоциду.
  • Недопущення ескалації.
  • Фіксація закінчення війни.

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