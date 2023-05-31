Політика

Зеленський і Путін можуть відвідати Туреччину, – ЗМІ

31 Травня 2023 10:49
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туреччина, зеленський

Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор можуть відвідати Туреччину. Це станеться після інавгурації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

“Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після Путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини”, – розповіла кореспондент Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на джерела.

За її словами, під час цих візитів, які Путін і Зеленський проведуть один за одним, обговорюватимуться хід війни та зернова угода.

Також вона зазначила, що на інавгурацію президента Туреччини приїде велика кількість іноземних лідерів.


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