Політика

Зеленська в Давосі передасть представнику Китаю лист від Зеленського до Сі Цзіньпіна

17 Січня 2023 20:18
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зеленський, китай

Перша леді України Олена Зеленська передасть представнику Китаю листа від президента Володимира Зеленського. Про це вона заявила під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 17 січня.

За словами Зеленської, вона передасть віцепрем’єру Держради Китаю Лю Хе листа для Сі Цзіньпіна. Перша леді також сказала, що має листи для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Швейцарії Алена Берсе.

Зеленська представила на форумі в Давосі українську формулу миру з десяти пунктів, яка включає відновлення територіальної цілісності України, повернення всіх військовополонених і депортованих, які утримуються в Росії. Вона зауважила, що Україна вже отримала позитивні відповіді від багатьох країн, які готові співпрацювати задля реалізації формули миру.


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