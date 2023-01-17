Зеленська в Давосі передасть представнику Китаю лист від Зеленського до Сі Цзіньпіна

Перша леді України Олена Зеленська передасть представнику Китаю листа від президента Володимира Зеленського. Про це вона заявила під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 17 січня.

За словами Зеленської, вона передасть віцепрем’єру Держради Китаю Лю Хе листа для Сі Цзіньпіна. Перша леді також сказала, що має листи для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Швейцарії Алена Берсе.

Зеленська представила на форумі в Давосі українську формулу миру з десяти пунктів, яка включає відновлення територіальної цілісності України, повернення всіх військовополонених і депортованих, які утримуються в Росії. Вона зауважила, що Україна вже отримала позитивні відповіді від багатьох країн, які готові співпрацювати задля реалізації формули миру.