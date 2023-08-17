Політика

Збиті російські вертольоти Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів — Єрмак

17 Серпня 2023 15:07
читать на русском →
санкції, росія

Два збитих 17 серпня російських вертольоти Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів. Росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і завдавати ударів по позиціях Сил оборони.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, українські фахівці давно досліджують Ка-52. Їм стало відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти західних держав і країн Азії.

Йдеться зокрема про чипи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флешпам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми. Без них робота Ка-52 була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти.

«Ми вивчаємо шляхи, завдяки яким росія отримує ці компоненти в обхід санкцій. Працюємо з урядами країн і компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК», — зазначив Єрмак.

Він стверджує, що партнерам України вже передали інформацію про це, й ті «відобразили її» у запроваджених санкційних обмеженнях. Але, мовляв, санкцій потрібно більше, тому найближчим часом Україна опублікує документ із додатковими пропозиціями.

«Санкції проти рф потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 — це чудово. Але набагато краще — позбавити росію можливостей його виробляти», — додав глава ОП.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Серпня 2023 15:59

Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
17 Серпня 2023 17:41

Власник AliExpress потрапив в український список спонсорів війни
17 Серпня 2023 17:12

Росіяни за допомогою Ірану хочуть виробити 6 тисяч ударних дронів, – The Washington Post
17 Серпня 2023 15:25

Боєприпаси, транспорт, розмінування: Швеція передасть Україні новий пакет допомоги
17 Серпня 2023 14:14

Німеччина передала військову допомогу Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
усі думки