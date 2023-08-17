Збиті російські вертольоти Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів — Єрмак

Два збитих 17 серпня російських вертольоти Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів. Росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і завдавати ударів по позиціях Сил оборони.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, українські фахівці давно досліджують Ка-52. Їм стало відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти західних держав і країн Азії.

Йдеться зокрема про чипи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флешпам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми. Без них робота Ка-52 була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти.

«Ми вивчаємо шляхи, завдяки яким росія отримує ці компоненти в обхід санкцій. Працюємо з урядами країн і компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК», — зазначив Єрмак.

Він стверджує, що партнерам України вже передали інформацію про це, й ті «відобразили її» у запроваджених санкційних обмеженнях. Але, мовляв, санкцій потрібно більше, тому найближчим часом Україна опублікує документ із додатковими пропозиціями.

«Санкції проти рф потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 — це чудово. Але набагато краще — позбавити росію можливостей його виробляти», — додав глава ОП.