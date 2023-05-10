Політика

Заяву Пригожина про “дідуся-Путіна” Кремль сприйняв як серйозну загрозу, – ЗМІ

10 Травня 2023 16:12
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пригожин, росія

Критика, з якою голова незаконної ПВК Вагнера Євген Пригожин виступає в сторону Міноборони РФ, і його міркування про ситуацію на фронті почали всерйоз турбувати найвище керівництво країни.

Про це інформують російські ЗМІ із посиланням на джерела, близькі до АП.

“Звичайно, він може потім сказати, що це про Шойгу або про абстрактного обивателя, але люди роблять зрозумілі висновки”, – вважає одне з джерел.

Співрозмовники видання, близькі до адміністрації президента, стверджують, що у Кремлі слова Пригожина сприйняли як серйозну загрозу. Одне з джерел зазначає, що зараз Пригожин діє “не в загальній команді і не в спільних інтересах” із російською владою.

“Він має свій проект – Бахмут, і заради нього він робить усе. Але це особистий проект, щоб отримати вплив на Міноборони, щоб Вагнер став головною переможною силою”, – сказало джерело.

Військовий злочинець Євген Пригожин опублікував відео, в якому заявив про брак боєприпасів у ПВК Вагнера і звинуватив Міністерство оборони Росії в тому, що воно не виконало обіцянок щодо постачання снарядів.

“Щасливий дідусь думає, що йому добре. І що робити далі країні? Якщо він виявиться правий, дай бог всім здоров’я. А ось що робити країні, що робити нашим дітям, онукам, майбутньому Росії і як виграти війну, якщо раптом випадково, я просто припускаю, виявиться, що цей дідусь – закінчений м*дак?”, – сказав Пригожин на відео.

Співрозмовник в одному з державних ЗМІ стверджує, що пропагандисти вже отримали від адміністрації президента попередження, що якщо Пригожин і далі критикуватиме міністерство оборони і розповідатиме про невдачі на фронті, то в публікаціях його слід позиціонувати як зрадника Росії.


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