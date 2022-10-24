Затриманий президент “Мотор Січі” Богуслаєв має громадянство РФ, – ЗМІ

Президент корпорації “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв, якого Служба безпеки України затримала 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.

Про це повідомляють журналісти “Схем”, інформує Радіо Свобода.

В розпорядженні журналістів є відповідні документи.

Згідно з витягом з системи АС “Роспаспорт”, 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина Російської Федерації – 18 жовтня 2000 року.

За даними журналістів, Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби.

“Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних”, – зазначають “Схеми”.

Журналісти нагадали, що з часу набуття громадянства РФ Богуслаєв не лише був керівником корпорації “Мотор Січ”, а й був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Відповідно до закону України “Про державну таємницю” (стаття 27) та “Про статус народного депутата” (стаття 19), народні депутати мають можливість доступу до державної таємниці. Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці.

Наразі “Схемам” не вдалось зв’язатись з представником В’ячеслава Богуслаєва для отримання його коментаря щодо російського громадянства. Журналісти також скерували запит на адресу АТ “Мотор Січ”, президентом якої є Богуслаєв. Директор по зв’язках з громадськістю АТ “Мотор Січ” Руслан Пидорич у коментарі журналістам на запитання про російське громадянство В’ячеслава Богуслаєва зазначив, що йому про це нічого невідомо, і він “вперше про це чує”.