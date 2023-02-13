Політика

Засновник “Повернись живим” Віталій Дейнега стане заступником Резнікова

13 Лютого 2023 19:40
42
читать на русском →
кадри, міноборони

Міністр оборони України Олексій Рєзніков анонсував призначення нових заступників голови відомства. Одним із них стане засновник фонду “Повернись живим” Віталій Дейнега.

“Я зараз дуже близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації”, – написав Дейнега в Facebook.

За його словами, він погодився на цю посаду з двох причин:

  • зараз немає зобов’язань, що його стримували, тому він нікого не підведе;
  • журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами та переконатися, що за такої диспропорції ресурсів із противником нашими перевагами може бути лише технічна та мотивація.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2023 19:12
125

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, – Залужний
13 Лютого 2023 18:56
58

Російські мобілізовані дедалі частіше відмовляються йти у наступ – Генштаб
13 Лютого 2023 17:41
64

Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
13 Лютого 2023 14:39
152

Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні – Столтенберг
13 Лютого 2023 14:17
127

Біженцям у Польщі хочуть по-новому виплачувати пенсії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки