Засновник “Повернись живим” Віталій Дейнега стане заступником Резнікова

Міністр оборони України Олексій Рєзніков анонсував призначення нових заступників голови відомства. Одним із них стане засновник фонду “Повернись живим” Віталій Дейнега.

“Я зараз дуже близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації”, – написав Дейнега в Facebook.

За його словами, він погодився на цю посаду з двох причин:

зараз немає зобов’язань, що його стримували, тому він нікого не підведе;

журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами та переконатися, що за такої диспропорції ресурсів із противником нашими перевагами може бути лише технічна та мотивація.