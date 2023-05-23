Політика

Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі необхідність посилення ППО

23 Травня 2023 20:46
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Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, під час якої було обговорено необхідність посилення ППО та збільшення кількості боєприпасів.

“Необхідність посилення протиповітряної оборони, зокрема за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів були ключовими темами нашого діалогу”, – написав Залужний у телеграм-каналі у вівторок.

Крім цього, Залужний і Каволі обговорили важливість продовження спільної роботи з обслуговування та ремонту військової техніки.

Також головнокомандувач ЗСУ повідомив командувачу ЗС США в Європі про “кількісний і якісний склад” української армії та про ініціативу посилення морської піхоти України за рахунок створення нових бригад.

“Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України”, – наголосив Залужний.


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