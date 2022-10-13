Залужний обговорив із генералом Міллі підсумки “Рамштайну-6” і ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті та питання підвищення вогневих спроможностей ЗСУ.

Про це головнокомандувач української армії повідомив у своєму Telegram. Окрім того, у розмові було обговорено результати зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, що відбулася 12 жовтня.

“Я щиро вдячний країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій ми успішно протистоїмо російській агресії, а генералові Міллі – за лідерство у цій надважливій справі”, – наголосив Залужний.

Також він зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. Україна наразі потребує посилення вогневої підтримки, оскільки противник має перевагу в артилерії. Також головнокомандувач ЗСУ повідомив Міллі у потребі створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.