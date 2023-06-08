Політика

Захід обговорює надання Україні ще одного типу винищувачів, – Politico

8 Червня 2023 16:27
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зброя, літаки

Країни Заходу порушили питання передачі Україні винищувачів F-18. Однак, до реалізації цього плану поки що далеко.

Про це повідомляє Politico.

Десятки винищувачів F-18 можуть стати доступними для продажу вже в кінці десятиліття, оскільки країни планують поступово замінити їх більш сучасними F-35. Зокрема це збільшить кількість країн, які будуть готові передати ці літаки Україні.

Винищувачами F-18 володіють:

  • Австралія;
  • Канада;
  • Швейцарія;
  • Іспанія;
  • Фінляндія.

Зокрема деякі з вищезгаданих країн вже мають контракти на поставку F-35.


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