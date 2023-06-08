Захід обговорює надання Україні ще одного типу винищувачів, – Politico

Країни Заходу порушили питання передачі Україні винищувачів F-18. Однак, до реалізації цього плану поки що далеко.
Про це повідомляє Politico.
Десятки винищувачів F-18 можуть стати доступними для продажу вже в кінці десятиліття, оскільки країни планують поступово замінити їх більш сучасними F-35. Зокрема це збільшить кількість країн, які будуть готові передати ці літаки Україні.
Винищувачами F-18 володіють:
- Австралія;
- Канада;
- Швейцарія;
- Іспанія;
- Фінляндія.
Зокрема деякі з вищезгаданих країн вже мають контракти на поставку F-35.