Захід обговорює надання Україні ще одного типу винищувачів, – Politico

Країни Заходу порушили питання передачі Україні винищувачів F-18. Однак, до реалізації цього плану поки що далеко.

Про це повідомляє Politico.

Десятки винищувачів F-18 можуть стати доступними для продажу вже в кінці десятиліття, оскільки країни планують поступово замінити їх більш сучасними F-35. Зокрема це збільшить кількість країн, які будуть готові передати ці літаки Україні.

Винищувачами F-18 володіють:

Австралія;

Канада;

Швейцарія;

Іспанія;

Фінляндія.

Зокрема деякі з вищезгаданих країн вже мають контракти на поставку F-35.