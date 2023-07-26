Захід досі не узгодив план підготовки українських пілотів на F-16 – Politico

Західні партнери поки не узгодили план навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Американські посадовці припускають, що літак буде в українському небі не раніше весни 2024 року.

Про це пише Politico з посиланням на ознайомлені джерела.

Як зазначається, Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але досі жодна країна публічно не залучила літаки до програми.

Одна з пропозицій, яка обговорювалася, передбачала б відправлення українських пілотів до США для проходження навчання в 162-му авіакрилі, підрозділі Повітряної національної гвардії, що базується в Аризоні, який уже навчає іноземних партнерів на F-16. Але ця ідея, схоже, не мала успіху.

Інший план передбачає відправлення американських військових пілотів до Європи для навчання українців десь за межами США. Американські чиновники підкреслили, що остаточних рішень ще не ухвалено.

“Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану”, — сказав один із співрозмовників видання.