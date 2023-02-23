Політика

Зафіксований рух російських колон у напрямку Чернігівщини – готують провокацію, – ОК «Північ»

23 Лютого 2023 10:09
81
читать на русском →
війна

Російські загарбники готують можливі провокації до роковин свого повномасштабного наступу з метою звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

Росіяни “готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України”, – ідеться в повідомленні.

Як заявили в ОК “Північ”, “Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті”.

“Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога”, – підкреслили в командуванні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2023 11:55
11

Росіяни обстріляли Куп’янський район: поранений чоловік, під завалами люди
23 Лютого 2023 10:09
81

Зафіксований рух російських колон у напрямку Чернігівщини – готують провокацію, – ОК «Північ»
23 Лютого 2023 09:30
33

Розвідка Британії вважає, що РФ не здатна здійснити прорив у районі Вугледара
23 Лютого 2023 08:24
52

ЗСУ за добу знищили 16 танків, 24 ББМ та 790 окупантів
23 Лютого 2023 07:25
58

В ООН готові підтримати українську резолюцію миру, – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки