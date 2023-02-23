Зафіксований рух російських колон у напрямку Чернігівщини – готують провокацію, – ОК «Північ»

Російські загарбники готують можливі провокації до роковин свого повномасштабного наступу з метою звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

Росіяни “готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України”, – ідеться в повідомленні.

Як заявили в ОК “Північ”, “Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті”.

“Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога”, – підкреслили в командуванні.