Політика

За постачання сучасних танків ще доведеться поборотись, — Зеленський

20 Січня 2023 20:48
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зброя, зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні ще «доведеться поборотись» за постачання західних бойових танків, але це рішення врешті-решт має бути ухвалене.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що обговорення на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») закриті і не все можна обговорювати.

«Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній “Рамштайн” зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні: вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що завдяки дипломатичним зусиллям вдалося суттєво «посилити артилерійський кулак» гарматами та снарядами; є «хороші результати» щодо бронетехніки (кілька сотень бойових машин до арсеналу), а також «значні результати» по ракетах для реактивних систем та для зенітників.


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