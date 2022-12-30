З 5 січня в Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації – Буданов

Російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю BBC.

“Вони прийняли рішення з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації. Я не знаю, чи оголосять вони про це саме 5 числа. Однак у планах стоїть 5 січня.

Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася – людей мобілізують повним ходом”, – сказав Буданов.

На його думку, порівняно попередньою хвилею жодних змін не буде. Однак російські військомати вже адаптувалися, тому процес проходитиме легше.

Крім того, за інформацією очільника української розвідки, росіяни мають величезні проблеми з комплектуванням існуючих підрозділів та формуванням нових: “Їм вже не вистачає живої сили”.