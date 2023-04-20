Євросоюз змінює посла в Україні

Заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова підтвердила, що стане новим послом ЄС в Україні.

Про це вона повідомила у Твіттері.

“Велика честь бути призначеною представляти ЄС в Україні, ставши наступним Послом ЄС”, – написала Матернова.

Нинішній посол ЄС в Україні, естонський дипломат Матті Маасікас, обіймає цю посаду з 2019 року. Очікується, що Катаріна Матернова обійме нову посаду у вересні 2023-го.

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine 🇺🇦 as the next 🇪🇺 Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5 — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) April 19, 2023