Політика

Євросоюз збільшив фонд для постачання зброї Україні на 2 мільярди євро

14 Березня 2023 15:56
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зброя, Євросоюз

Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого виділяються кошти для купівлі зброї Україні, до 7,979 млрд євро до 2027 року, що забезпечить можливість покриття додаткових фінансових потреб.

Про це, як пише “Європейська правда“, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

“Європейський фонд миру став невід’ємною частиною підтримки ЄС, спрямованої на зміцнення миру і безпеки в усьому світі. Сьогоднішнє рішення піднімає фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 мільярдів євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, але й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки їхні потреби продовжують зростати” – заявив Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Це рішення реалізує політичну угоду, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли країни ЄС вирішили збільшити загальну фінансову стелю ЄФМ на 2 млрд євро (у цінах 2018 року) у 2023 році та передбачити можливість подальшого збільшення на більш пізньому етапі.

Рада ЄС також вирішила встановити базову фінансову суму для загальних витрат на військові навчання ЄС з кризового менеджменту 2023 року на рівні 5 млн. євро і запровадити більшу гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків держав-членів і їхньому використанні фондом.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів Спільної зовнішньої та безпекової політики, пов’язаних з військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки і стабільності. Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати заходи, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не є членами ЄС, а також регіональних і міжнародних організацій у військових і оборонних питаннях.

ЄФМ є позабюджетним інструментом і спочатку мав загальний фінансовий ліміт у розмірі 5 мільярдів євро в цінах 2018 року на період 2021-2027 років із щорічними лімітами від 420 мільйонів євро у 2021 році до 1,132 мільярда євро у 2027 році.

Завдяки ЄФМ ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.


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