Політика

Єврокомісія завтра представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії, — Politico

20 Квітня 2023 09:01
19
читать на русском →
санкції, росія

Єврокомісія комісія цієї п’ятниці проінформує послів ЄС про зміст нового пакету санкцій проти Росії.

Про це стало відомо виданню Politico від чотирьох неназваних дипломатів.

Згідно з інформацією видання, Європейська комісія та країни ЄС цього тижня готують наступний пакет санкцій проти Росії. Німеччина вже попросила включити до нього ядерну енергетику.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що наступний пакет санкцій буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і лазівками.

За словами чотирьох дипломатів, у середу Єврокомісія поінформувала послів ЄС про те, що цієї п’ятниці запросить їх на закриті брифінги щодо запланованого змісту санкційного пакету.

На таких брифінгах Єврокомісія зазвичай інформує послів у невеликих групах про те, чого очікувати від її пропозиції. Посли, своєю чергою, можуть вказати на “червоні лінії” від своїх урядів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 10:47
9

Окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі
20 Квітня 2023 10:36
11

Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
20 Квітня 2023 09:01
19

Єврокомісія завтра представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії, — Politico
20 Квітня 2023 07:27
43

Виявлення ППО та компенсація високоточних ракет: в ISW пояснили чому РФ використовує “шахеди”
20 Квітня 2023 07:13
170

Імовірно, міг бути метеорит: що відомо про об’єкт, який зафіксували у небі над Київщиною
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
усі думки