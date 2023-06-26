Політика

ЄС виділив додаткові кошти на оборону України

26 Червня 2023 13:23
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допомога, Євросоюз

У понеділок, 26 червня, Рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила додаткову військову допомогу Україні на 3,5 млрд євро. Її спрямують до Європейського фонду миру.

Про це повідомили в пресслужбі представництва ЄС в Україні.

“Я вважаю, що як ніколи важливо продовжувати підтримувати Україну, тому що те, що сталося в ці вихідні, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему”, – сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він додав, що зараз настав час підтримувати Україну як ніколи. І саме це, за його словами, ЄС буде робити й надалі.


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