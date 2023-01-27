ЄС пропонує ввести нові санкції проти Білорусі, – Bloomberg

Європейський союз пропонує ввести новий пакет санкцій стосовно Білорусі. Обмеження можуть бути такої же сили, як ті, що зараз накладено на Росію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документами, з якими ознайомилось видання, ЄС запропонував новий пакет широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії в Україну.

“Запропоновані заходи призведуть Мінськ до дотримання багатьох пакетів санкцій, раніше введених ЄС щодо Росії, включаючи обмеження щодо ключових технологій та енергетичного сектору країни”, – пише видання.

Запропоновані заходи включають:

заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, що використовуються у військових цілях та здатні підвищити промисловий потенціал країни;

санкції стосовно закупівлі нафти, вугілля, сталевої продукції та золота;

торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;

заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни, а також ключовим джерелам доходів.

Закон також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.