Політика

ЄС пропонує ввести нові санкції проти Білорусі, – Bloomberg

27 Січня 2023 08:01
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санкції, білорусь

Європейський союз пропонує ввести новий пакет санкцій стосовно Білорусі. Обмеження можуть бути такої же сили, як ті, що зараз накладено на Росію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документами, з якими ознайомилось видання, ЄС запропонував новий пакет широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії в Україну.

“Запропоновані заходи призведуть Мінськ до дотримання багатьох пакетів санкцій, раніше введених ЄС щодо Росії, включаючи обмеження щодо ключових технологій та енергетичного сектору країни”, – пише видання.

Запропоновані заходи включають:

  • заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, що використовуються у військових цілях та здатні підвищити промисловий потенціал країни;
  • санкції стосовно закупівлі нафти, вугілля, сталевої продукції та золота;
  • торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;
  • заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни, а також ключовим джерелам доходів.

Закон також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.


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