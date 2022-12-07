Політика

ЄС планує ввести санкції проти родини Кадирова, – Bild

7 Грудня 2022 19:58
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кадиров, санкції

Європейський союз планує запровадити санкції проти російських чиновників та політиків. До переліку також хочуть додати членів родини так званого “голови” Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє Bild.

Згідно з інформацією видання, в Брюсселі ухвалять рішення про подальші санкції (блокування облікових записів, в’їзд в країну тощо) проти чиновників і політиків РФ після ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

Зокрема санкції стосуватимуться родини “лідера” Чечні Рамзана Кадирова. Євросоюз вніс до переліку обмежень двох дочок і двоюрідного брата Кадирова. Bild пише, що Кадиров призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат так званим “міністром культури” в Чечні. До того ж крім пропагандистської роботи на батька, Айшат також володіє модним брендом “Firdaws”.

Зазначається, що загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Державної думи Росії, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем’єрами.

Обмеження торкнуться також десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, що причетні до депортації дітей. У списку також значиться 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли по українських об’єктах та інфраструктурі.


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