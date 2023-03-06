Політика

ЄС не має доказів, що Китай розглядає надання зброї Росії — очільниця Єврокомісії

6 Березня 2023 07:49
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росія, зброя, китай

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі в Європейського Союзу немає підстав думати, що Китай планує передати Росії озброєння.

Про це вона сказала на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 5 березня, передає «Радіо Свобода».

«Ми не маємо доказів цього (планів Пекіну надати зброю Росії) наразі, але маємо стежити за цим щодня», — зазначила вона.

Водночас очільниця Єврокомісії не відповіла однозначно на запитання, чи ЄС запровадить санкції проти Китаю у випадку передання зброї Росії. Вона назвала це питання «гіпотетичним», на яке можлива відповідь, тільки якщо воно стане фактом.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц відзначив заяву китайського уряду про те, що той «не надаватиме більше зброї».


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