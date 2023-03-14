Політика

ЄС готує власний закон про “іноагентів”, – ЗМІ

14 Березня 2023 11:53
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єс

За даними видання Politico, Європейський Союз планує ухвалити законопроект, який вимагатиме від неурядових організацій, консультантів та наукових установ розкривати будь-яке фінансування, що отримується за межами ЄС, щоб запобігти іноземному впливу. Подібні закони вже діють в Австралії та США, де лобісти, які працюють від імені іноземних урядів, зобов’язані зареєструватися у федеральному уряді.

Представники ЄС стверджують, що новий законопроект не буде націлений на конкретних людей, а вимагатиме від усіх комерційних та некомерційних організацій у Євросоюзі розкривати інформацію про фінансування, пов’язане із транзакціями за межами ЄС, включаючи оплату академічного навчання.

Проект закону знаходиться на дуже ранній стадії розробки та планується завершити його до кінця травня 2023 року. Проте критики вважають, що вибір часу для ухвалення закону є невірним, особливо враховуючи протести, які відбуваються в Грузії проти такого закону, який змушує організації реєструватися як «агенти іноземного впливу», якщо понад 20% їх фінансування надходить з-за кордону.

Представник Комісії зазначив, що законопроект є делікатним питанням і знаходиться на ранніх стадіях розробки, але широке коло зацікавлених сторін буде залучено для забезпечення правильного підходу.


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