Політика

ЄС готовий надати Україні мільйон снарядів, – Зеленський

9 Травня 2023 14:54
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зброя, єс

Європейський Союз готовий надати Україні один мільйон снарядів для артилерії, потреба в яких вже є у захисників.

Про це повідомляє “Укрінформ“, який цитує Зеленського на спільному брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

“Подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії”, – сказав Зеленський.

За його словами, під час розмови з президенткою Єврокомісії обговорювалося серед іншого питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже, за його словами, на полі бою вже є в них потреба.

“Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора”, – підкреслив він.


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