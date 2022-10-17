Політика

Єдина країна ЄС, що не підтримала створення тренувальної місії ЄС для ЗСУ – Угорщина

17 Жовтня 2022 17:26
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допомога, Угорщина, україна, нато

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових.

Про це міністр сказав після засідання ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, пише Blikk.

“Угорщина також не голосувала за цю пропозицію, ми використали варіант конструктивного перебування, тобто ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але не беремо в ній участі. Ми не розміщуємо її, ми не беремо в цьому участь і також не беремо участь у витратах на неї. Ми не вважаємо хорошою ідею, яка може призвести до ескалації війни з ризиком втягнення Європи в конфлікт”, – повідомив Сійярто.

За словами глави МЗС Угорщини, деякі лідери ЄС “не бажають визнавати реальність”.

“Я не знаю, де вони живуть, коли говорять про успішність санкцій. Кінця війни не видно, але європейська економіка вже страждає. Відбувається прямо протилежне тому, що нам обіцяли, коли голосували за санкції, тобто санкційна політика провалилася. Також було сказано, що потрібен дев’ятий пакет санкцій, куди вони хочуть включити атомну енергетику, але я одразу чітко сказав: Угорщина не підтримуватиме жодних таких санкцій”, – додав Сійярто.

Рада ЄС на засіданні у понеділок ухвалила рішення про створення Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме майже 107 млн євро.


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