Політика

Японія вводить нові санкції проти Росії

27 Січня 2023 07:51
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санкції, японія

Токіо з 3 лютого запроваджує додаткові персональні санкції проти осіб, пов’язаних із Росією, а також розширює експортні обмеження.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

Японія розширила персональні санкції щодо 22 фізичних осіб з РФ, також вводить експортні обмеження до 49 російських компаній.

Серед фізичних осіб – дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, заступник міністра оборони РФ Михайло Мізінцев, віце-прем’єри Дмитро Чернишеко та Андрій Бєлоусов, родичі російського олігарха Сулеймана Керімова, а також генерали російської армії, гуляйтери, призначені загарбниками на посади на окупованих територіях.

Підсанкційні компанії поповнили корпорація “Іркут”, АТ “Московський машинобудівний завод “Авангард”, ПАТ “Камаз”, конструкторські бюро, науково-технічні центри та інші.


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