Вже 2 з 5 великих банків Туреччини не приймають російські карти “Мир”

Туроператори радять росіянам вирушати на відпочинок із запасом готівки. Громадянам РФ важко розплатитися карткою в ресторанах, магазинах та готелях.

Операції з картами “Мир” припинили два великих турецьких банки з п’яти – Is Bankasi та Denizbank.

Причина цього – введення персональних санкцій проти глави російського оператора Національної системи платіжних карток Володимира Комлева.

Росіянам у Туреччині все важче знайти банкомат, щоб зняти готівку. У магазинах, де стоять термінали цих банків, також перестали проходити платежі – російські туристи не можуть розрахуватися за товар. І кількість таких торгових точок стрімко зростає.

Туристи з Росії, які продовжують відпочивати в Туреччині, отримують рекомендації від туроператорів везти із собою запас готівки – євро та доларів. Також їм пропонують оплатити майбутні екскурсії ще до вильоту на відпочинок. А готелі рекомендують бронювати за системою “все включено” в Анталії, у Стамбулі – як мінімум із сніданками.