Виталий Портников: Репетиция катастрофы

Проведение псевдореферендумов на территории оккупированных Россией украинских регионов еще раз продемонстрировало, какой именно политический инструмент Владимир Путин считает идеальной отмычкой для украинских дверей. “Общенародное голосование”, ради которого даже не стали стараться, даже не попытались соорудить более-менее убедительную картинку, как восемь лет тому назад в Крыму. Просто в режиме скоростного поезда объявили о референдумах и провели их, чтобы уже через несколько дней предъявить населению России увеличение территории и попытаться политически “обнулить” возможные военные успехи украинской армии, как ещё недавно с помощью другой такой же отмычки “обнуляли” сроки Путина.

Нельзя сказать, что проведение этих референдумов было какой-то большой неожиданностью. Они, как известно, существовали и в первоначальном плане “спецоперации”. Выступая с обращением по случаю нападения на Украину, Владимир Путин заявил о создании “условий для самоопределения всех народов Украины”. Если перевести с путинского языка на человеческий, это и означает проведение референдума о присоединении к России в каждой из украинских областей, которая может быть оккупирована российской армией. Для подобного плебисцита и были изобретены некие “народы Украины” в стране, подавляющее большинство населения которой (да, и в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях тоже) – украинцы. При этом – сочтите за небольшой политический трюк нашего кремлевского напёрсточника – сразу же после проведения “голосования” “народ Крыма” или “народ Донбасса” превращается просто в русских – какой парадокс!

Но даже после этого путинского заявления могло казаться, что российский президент будет оставаться в рамках – нет, не приличий, а реальности. Что референдумы будут проводиться после того, как российские войска смогут достичь административных границ завоевываемых областей. Что “плебисцит” будет должным образом оформлен пропагандистски. Что режим сможет хотя бы логически объяснить, почему спецоперация затевалась для “помощи республикам Донбасса”, а в результате аннексируются не две, а части четырёх украинских областей. Но после поражения в Харьковской области Владимир Путин действует по принципу: если реальность не соответствует его замыслам, то тем хуже для реальности. Фактически не состоявшееся подтасованное “голосование” на оккупированной украинской территории решено выдать за полноценный референдум, результаты которого должны удовлетворить и российское Федеральное собрание, и Конституционный суд, и президента. И удовлетворят!

Собственно, происходит именно то, о чем приходилось предупреждать ещё в 2014 году. Если согласиться с самой процедурой аннексии Крыма, с референдумом в этом украинском регионе, с самой возможностью, когда одно государство присоединяет к себе территорию другого силой и при этом манипулирует народным волеизъявлением, это приведет к пьянящему ощущению безнаказанности и обязательно завершится новой катастрофой. К сожалению, “Крымнаш” в мире не был воспринят всерьёз тогда, когда большую войну ещё можно было остановить. Одними не воспринят всерьёз из страха, другими – из-за политической некомпетентности, третьими – из-за экономической заинтересованности. Как бы то ни было, за эту недооценку очевидной опасности теперь расплачиваются все. Именно поэтому я не побоюсь нового прогноза. У меня нет ни малейших сомнений: если мир “проглотит” и эту аннексию, если согласится с тем, что Украина “ради мира” должна пожертвовать в пользу путинских амбиций ещё какими-то своими землями и не добиваться восстановления собственной территориальной целостности в международно признанных границах, то последствия такого “решения проблемы” окажутся ещё более устрашающими, чем последствия аннексии Крыма. И на фоне этих последствий война, начатая Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, покажется всем нам всего лишь репетицией трагического будущего Европы.

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